К концу года комплексы фотовидеофиксации появятся ещё на семи участках свердловских трасс

Сотрудники ГИБДД в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" определили в регионе 33 наиболее аварийных участка. Фото: Алексей Кунилов.

Замгубернатора Свердловской области Азат Салихов провёл заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. До конца 2020 года на дорогах региона установят 372 комплекса фотовидеофиксации.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев рассказал, что на дорогах Среднего Урала сейчас действуют 365 комплексов фотовидеофиксации, из которых 187 - передвижные, а остальные 178 - стационарные. Сотрудники ГИБДД в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" определили в регионе 33 наиболее аварийных участка, большая часть из которых оборудована комплексами фотовидеофиксации. К концу года камеры появятся ещё на семи участках.

Уточняется, что наблюдение устанавливается на трассах и в крупных городах области. В дальнейшем сотрудники Госавтоинспекции разместят камеры на проблемных участках в Новоуральске, Нижней Туре, Полевском, Краноуфимске, Алапаевске и Новой Ляле. Также планируется замена устаревшего оборудования, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Кисляков отметил, что зачастую причиной ДТП становятся недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, в частности, плохо различимая разметка, недостаточная освещённость и отсутствие дорожных знаков.

"Сегодня главы подтвердили, что в этом году отремонтировано рекордное количество дорог. Но в дополнении к этому необходимо контролировать качество их обустройства. И именно главы должны контролировать это", - резюмировал Азат Салихов.

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