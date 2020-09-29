На трассе М-5 "Урал" упал надземный пешеходный переход

Движение транспорта перекрыто с 18:55 на 193 км автодороги. Фото: Алексей Кунилов.

На трассе М-5 "Урал" временно затруднено движение. Неудобства вызваны падением надземного пешеходного перехода.

Как говорится в сообщении ФКУ "Уралуправтодор", движение транспорта перекрыто с 18:55 на 193 км автодороги. Водителям рекомендуется планировать маршрут движения заранее, учитывая ограничения и перекрытия.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8 (800) 200-63-06.

Напомним, в августе на трассе Екатеринбург - Тюмень был установлен новый модульный пешеходный переход.