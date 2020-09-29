Владимир Путин поручил реконструировать дороги, ведущие к Чёрному морю

По словам главы государства, планы по оптимизации маршрута уже реализуется в отношении грузовых транспортных коридоров, а также железнодорожных подходов к морским портам. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета обратил внимание на необходимость оптимизации и развития транспортной инфраструктуры. В частности, глава государства поручил Правительству проработать вопрос реконструкции дорог, ведущих к Чёрному морю.

Президент отметил, что в 2020 году сезон отпусков из-за пандемии коронавируса начался значительно позже, однако это не помешало черноморскому побережью Крыма и Краснодарского края принять миллионы российских туристов. При этом Владимир Путин указал на продолжительность пути в курортные регионы страны.

"Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Что уже говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала, там гораздо больше времени требуется!", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что путь россиян к Чёрному морю необходимо сократить, соблюдая все требования по безопасности и качеству сообщения. По словам главы государства, планы по оптимизации маршрута уже реализуется в отношении грузовых транспортных коридоров, а также железнодорожных подходов к морским портам.

"Прошу Правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры", - сказал Владимир Путин.

Напомним, что во время проведения расширенного заседания президиума Госсовета Президент также обратил внимание на борьбу с пандемией коронавируса. Российский лидер вновь указал на важность соблюдения рекомендаций врачей и призвал жителей страны проявлять максимальную ответственность.

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