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Общество / Авто и транспорт
30 сентября 2020, 08:52

На «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень и Курган вводят скидки более 50%

ласточка

В течение нескольких месяцев уральцы смогут путешествовать в «Ласточках» со скидками более 50%. Фото: Галина Соловьёва.

До конца года уральцы смогут путешествовать на электропоездах «Ласточка» со скидками более 50%. В акции участвуют составы, курсирующие по маршрутам Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Курган.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», скидки распространяются на билеты 2-го класса при покупке с 1 октября по 25 декабря.

Отмечается, что в разные даты отправления поездов размеры скидок будут разными. Так, например, в октябре пассажиры «Ласточки» в Тюмень смогут сэкономить 54% от стоимости билета, а пассажиры, отправляющиеся в Курган, - 59%, в период с 1 по 4 ноября скидки увеличатся до 63% и 67%. Полную раскладку по датам публикуем ниже.

Фото: сайт ОАО «РЖД»

Напомним, «Ласточки» начали курсировать по данным направлениям в декабре прошлого года. До этого такие электропоезда ездили на СвЖД только в пригородных направлениях.

Областная газета Свердловской области

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