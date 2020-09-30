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Общество / Авто и транспорт
30 сентября 2020, 09:25

Шесть самолётов, летевших в Челябинск, совершили посадку в Кольцово

пассажиры в аэропорту

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Фото: Галина Соловьёва.

Шесть самолётов, летевших в Челябинск, сели в Кольцово. Причиной захода на запасной аэродром стали сложные метеоусловия.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, речь идёт о рейсах из Симферополя (N4-158), Москвы (S7-1141), Ростова-на-Дону (А4-249), Волгограда (RT-287) и Санкт-Петербурга (FV-6461 и 5N-527). Данные о планируемом времени вылетов самолётов из Екатеринбурга представлены на онлайн-табло Кольцово.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Отмечается, что в настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью и утром в большинстве районов Челябинской области наблюдались туманы. Белая пелена этим утром накрыла и Екатеринбург.

Добавим, также в настоящее время из Кольцово задерживается отправление рейса в Оренбург (O7-86). Ожидается, что самолёт вылетит не в 9:30, а только в 12:00.

Областная газета Свердловской области

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