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Общество / Авто и транспорт
30 сентября 2020, 09:22

На месте обрушения моста на трассе М-5 «Урал» восстановили движение

В надземный пешеходный переход на полном ходу врезался «КАМАЗ» с поднятым кузовом.

В надземный пешеходный переход на полном ходу врезался «КАМАЗ» с поднятым кузовом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области ликвидированы последствия обрушения моста на федеральной трассе М-5 «Урал». На восстановление движения ушло около трёх часов.

По данным пресс-службы «Уралуправтодора», спасатели и дорожные службы расчистили проезжую чать от упавших конструкций моста и обломков машины. К полуночи движение на месте происшествия было восстановлено в обе стороны. Причинённый ущерб и сроки восстановления моста будут озвучены позже.

Напомним, как сообщала «Областная газета», инцидент произошёл накануне в 18:55 на 193-м км автодороги. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в надземный пешеходный переход на полном ходу врезался «КАМАЗ» с поднятым кузовом. Машина снесла пролётное строение, в результате сооружение рухнуло прямо на грузовик. Во время падения моста людей на нём не было.

По предварительным данным, водитель самосвала скончался на месте происшествия. Спасатели доставали его из кабины с помощью аварийно-спасательного инструмента. Движение транспорта перекрывалось в обе стороны.

Проезд в сторону Екатеринбурга был открыт с 21:45, а с 23:55 движение полностью восстановлено в обоих направлениях.

Областная газета Свердловской области

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