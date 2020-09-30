У верхнепышминца арестовали BMW X5 за долги

У верхнепышминца арестовали BMW X5 за долги. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали у жителя Верхней Вышмы автомобиль BMW X5. За мужчиной значился долг по транспортному налогу порядка 30 тысяч рублей.

Чтобы взыскать задолженность, судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Свердловчанин об этом знал, но погашать задолженность не спешил.

В связи с этим было принято решение о применении к должнику мер принудительного исполнения. В отношении BMW X5 составлен акт ареста, автомобиль оставлен на хранение должнику без права пользования, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Отмечается, что в день ареста транспортного средства мужчина погасил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением. Деньги перечислены взыскателю.

Напомним, ранее BMW X5 арестовывали у екатеринбуржца, задолжавшего около 1,1 млн рублей по кредиту. Мужчина попытался скрыть автомобиль, однако после розысков его обнаружили в соседнем дворе.

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