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Общество / Авто и транспорт
30 сентября 2020, 14:43

МУГИСО включилось в борьбу с нелегальными парковками в Екатеринбурге

Нелегальная парковка

По каждому участку готовятся комментарии сотрудников МУГИСО с вариантами решения проблемы. Фото: Владимир Мартьянов

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области заинтересовалось картой предположительно украденных земель в Екатеринбурге. Ведомство проверит, в том числе нелегальные парковки.

Недобросовестным арендаторам направят требования об устранении нарушений.

По данным МУГИСО, уральский IT-специаист Дмитрий Кречетов создал портал "Украденный Екатеринбург". На нём представлены карта и база участков земли, которые предположительно незаконно заняты организациями или частными лицами и огорожены забором или шлагбаумом. Там значатся уже 200 мест общей площадью 272 610 кв. м.

Департамент земельных отношений уже анализирует собранные уральцами данные. По каждому участку готовятся комментарии сотрудников МУГИСО с вариантами решения проблемы. К этой работе подключат также администрацию города.

В областном министерстве отмечают, что из базы "украденных" могут быть исключены земли в границах арендованных участков, за которые арендатор исправно платит арендную плату, а также те, которые необходимы для обеспечения периметра безопасности при проведении массовых мероприятий. Например, отделённая шлагбаумом из-за шума по просьбе горожан площадка перед Центральным стадионом.

"Часть участков вдоль центральных улиц Екатеринбурга уже готовятся для передачи под улично-дорожную сеть для обслуживания в муниципалитет", - говорится в сообщении МУГИСО.

В ведомстве также заявили о готовности организовать диалог между властями, застройщиками и общественниками.

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Фото: карта "украденных" земель, составленная авторами проекта
Областная газета Свердловской области

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