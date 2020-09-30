Глава Екатеринбурга выступил против парковки и сквера на площади 1905 года

Мэр Екатеринбурга выступил против парковки и сквера на площади 1905 года. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказал свою позицию относительно обустройства площади 1905 года. Он выступил против создания в центре города парка или сквера, а также заявил о необходимости переноса действующей парковки.

Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции. "Я действительно считаю, что у каждого города должна быть своя площадь. Никто же не рассуждает о создании парка на Красной площади, которая напрямую связана с историей нашей страны. Площадь 1905 года также связана с историей нашей страны", – заявил градоначальник.

Он также отметил, что со временем с площади нужно убирать парковку. Мэр не исключил вариант создания подземной автопарковки – "на -1, -2 уровне".

"Моя позиция, что площадь нам нужна", – заключил Александр Высокинский.

Добавим, ещё в 2018 году в горадминистрации обсуждали возможность создания подземной парковки на площади 1905 года. Сообщалось, что под всей площадью разместить автопарковку нельзя: весной во время Парада Победы по ней проходят танки, а делать перекрытия, которые могли бы их выдержать, очень дорого. В качестве альтернативы также рассматривалась возможность использования многоэтажных паркингов в центре города, к которым будут "подвязаны" новые пересадочные зоны.

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