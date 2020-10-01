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Общество / Авто и транспорт
1 октября 2020, 07:15

В Екатеринбурге ограничили движение по аварийному мосту в переулке Низовой

Закрытие дороги

На объекте разместили знаки приоритета, устанавливающие очерёдность проезда машин. Фото: Галина Соловьёва

С 1 октября в столице Урала сузили проезд по мосту в переулке Низовой. Ограничения связаны с аварийным состоянием путепровода.

На объекте разместили знаки приоритета, устанавливающие очерёдность проезда машин. Работы на путепроводе прконтролирует комитет благоустройства администрации Екатеринбурга. Ограничения продлятся минимум до 30 ноября.

Фото: карта перекрытий

Добавим. что с сегодняшнего дня в городе также закрыли улицу Лобкова от Бабушкина до Стачек. До 1 ноября АО "ЕТК" будет заниматься строительством теплосети на данном участке. Объехать закрытый его можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова.

Фото: карта перекрытий
Областная газета Свердловской области

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