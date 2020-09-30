Кольцово увеличивает число рейсов в Оренбург, Воронеж и Ноябрьск

Полёты будут осуществляться на лайнере Sukhoi Superjet 100, рассчитанном на 100 пассажиров. Фото: Галина Соловьёва.

Авиакомпания Red Wings с октября увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Ноябрьск, Воронеж и Оренбург. Полёты будут осуществляться на лайнере Sukhoi Superjet 100, рассчитанном на 100 пассажиров.

По информации пресс-службы международного аэропорта Кольцово, с 9 октября полёты в Ноябрьск будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и воскресеньям с отправлением в 7:15 из Екатеринбурга. Вылеты из Ноябрьска запланированы на 10:10. Общая продолжительность пути составит 2 часа.

Количество рейсов в Воронеж увеличится с 10 октября. Авиалайнеры Red Wings будут вылетать из Екатеринбурга в 6:50 по вторникам, четвергам и субботам, а из Воронежа - в 8:25. Время пути составит 2 часа 35 минут. В эти же дни недели с 15 октября из Кольцово будут летать самолёты в Оренбург. Отправление из уральской столицы - по вторникам в 16:50, по четвергам и субботам - в 15:50. Вылеты из Оренбурга запланированы на 19:20 по вторникам и в 18:20 - по четвергам и субботам.

На сегодняшний день прямые рейсы по маршруту Екатеринбург - Ноябрьск выполняет авиакомпания "Ямал", по маршруту Екатеринбург - Воронеж летает "РусЛайн", а пассажирские перелёты из Екатеринбурга в Оренбург осуществляет "Оренбуржье".