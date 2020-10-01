Из Кольцово задерживаются вылеты 12 рейсов

Время задержек составляет от 40 минут до восьми с половиной часов. Фото: Владимир Мартьянов.

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово откладываются вылеты сразу нескольких рейсов. Время задержек составляет от 40 минут до восьми с половиной часов.

Как следует из данных онлайн-табло Кольцово, в настоящее время вовремя не могут вылететь 12 рейсов, половина из них должна отправиться в Москву. Ещё два самолёта ждут отправления в Санкт-Петербург. Также отложены вылеты до Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону и Душанбе.

Дольше всего ожидать отбытия придётся пассажирам, которые собираются улететь в столицу Таджикистана. Вылет их рейса задерживается на 8,5 часа: с 3:30 его перенесли на 12:00.

В долгом ожидании пробудут и пассажиры рейса до Москвы, осуществляемого авиакомпанией "Аэрофлот": их борт отправится не в 5:15, а только в 11:30, то есть позже более чем на шесть часов, чем планировалось. Также рейсы до Москвы задерживают авиакомпании RedWings, "Победа" (сразу два рейса), S7 и NordWind.

Фото: онлайн-табло Кольцово

В пресс-службе Кольцово "Областной газете" рассказали, что задержки связаны со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге. В настоящее время с пассажирами работают представители перевозчиков. Аэропорт работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов.

Добавим, по данным Уральского гидрометцентра, сегодня ночью и в первой половине дня местами в Свердловской области наблюдается туман.

Напомним, вчера аэропорт Кольцово принял шесть самолётов, которые летели в Челябинск. Воздушные суда прибыли на запасной аэродром, так как в пункте назначения были зафиксированы сложные метеоусловия.