Движение по первому участку реконструируемой ЕКАД откроют в 2021 году

Полностью завершить обновление отрезка ЕКАД, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты, должны к 2023 году. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году откроется движение транспорта по первым пяти километрам реконструируемого участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Полностью завершить обновление отрезка, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты, должны к 2023 году.

По словам начальника управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова, почти половина дорожных работ на данном участке ЕКАД уже выполнена. На сегодняшний день дорожники полностью завершили обновление трёх путепроводов и моста через Исеть.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, общая длина реконструируемого участка составляет 9,8 км. Стоимость проводимых здесь работ — 4,8 млрд рублей. На эти средства дорогу расширят до четырёх полос. После реконструкции магистраль сможет пропускать 60 тыс. автомобилей в сутки.

Напомним, также сейчас ведётся строительство участка трассы, который должен соединить Челябинский и Полевской тракты. Закольцевать ЕКАД дорожники планируют к концу 2022 года.

Строительство и реконструкция ЕКАД проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому Свердловской области удалось получить дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 2 млрд рублей.