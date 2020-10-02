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Общество / Авто и транспорт
2 октября 2020, 13:40

РЖД показали новый плацкартный вагон с увеличенным пространством

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Презентация вагона пройдёт на Павелецком вокзале в Москве. Фото: Галина Соловьёва.

РЖД представили концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования. Одной из его особенностей является увеличенное пространство.

Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании, ширина нового вагона увеличена на 28 см, а длина — на 73 см. Длина места будет составлять не 1 м 70 см, а 1 м 80 см. За счёт этого пространство вагона станет больше на 11%. В интерьере преобладают натуральные и спокойные оттенки.

Новую концепцию вагона разработало АО «Трансмашхолдинг». Презентация состоялась сегодня на Павелецком вокзале в Москве.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что Свердловская пригородная компания закупила шесть новых вагонов. Они будут курсировать в составе поездов на направлении Екатеринбург — Алапаевск — Сосьва.

Областная газета Свердловской области

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