Объёмы перевозок в Кольцово начали возвращаться к докоронавирусному уровню

В августе Кольцово обслужил 498 244 пассажира. Фото: Галина Соловьёва.

В августе екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 498 244 пассажира. Это самый высокий показатель за все восемь месяцев текущего года.

До этого лучший результат был зафиксирован в январе — более 420 тысяч пассажиров. В феврале и марте объёмы перевозок в Кольцово начали постепенно снижаться (сначала до 361 тысячи, затем до 307 тысяч). Но самое резкое падение показателя наблюдалось в апреле, когда в России начали действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Тогда количество перевезённых пассажиров по сравнению с мартом снизилось более чем в 10 раз — до 29 тысяч, следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации.

Летом аэропорту удалось немного поправить ситуацию: в июне он обслужил 133 тысячи пассажиров, в июле — 368,5 тысячи, а в августе — почти 500 тысяч.

Постепенному восстановлению объёмов перевозок способствовало, в частности, возобновление регулярного авиасообщения с рядом государств. Это произошло с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. Екатеринбург пока не входит в число городов, из которых можно улететь за границу прямым рейсом.

Для сравнения отметим, что в августе 2019 года в Кольцово прибыли и оттуда вылетели 692 тысячи человек.