В Екатеринбурге временно перестанут ходить трамваи по улице Юлиуса Фучика. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге будет проводиться переустройство перекрёстка Академика Шварца – 8 Марта. Ограничения скажутся на движении общественного транспорта в городе.

ООО «Тэн-девелопмент» закроет движение трамваев на участке от ул. Юлиуса Фучика до станций Вторчермет и Керамическая в обоих направлениях с 00:00 3 октября до 05:00 5 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

В дни закрытия трамваи №1, 14, 15, 25, 27 будут двигаться следующим образом:

Отмечается, что в на время ремонта автобусные маршруты №57 и 57а будут работать по расписаниям рабочего дня. Маршрут №34 в указанный период времени прекратит движение. Горожан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Как ранее сообщала "Областная газета", в столице Урала автобус №24 "пос. Мичуринский (школа) – УрФУ" изменил маршрут движения. С 1 октября он перестал заезжать на "Широкую Речку". Также сегодня в городе сузили проезд по мосту в переулке Низовой и закрыли улицу Лобкова от Бабушкина до Стачек.