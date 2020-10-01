Прокуроры проверяют уральские аэропорты из-за массовой задержки рейсов

Уральские синоптики предупреждали о тумане 30 сентября и 1 октября. Фото: Евгения Скачкова

Уральская транспортная прокуратура проверяет свердловский и челябинский аэропорты Кольцово и Баландино. Известно о 19 задержанных рейсах из-за тумана.

В аэропоты направлены прокуроры для координации работы служб и недопущения нарушений прав пассажиров.

"Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, пассажирам задержанных рейсов находится на контроле в Уральской транспортной прокуратуре", - сообщили в ведомстве.

Утром 1 октября "Облгазета" писала о 12 задержанных рейсах в аэропорту Екатеринбурга (позднее стало известно об ещё одном). Время задержек составило от 40 минут до 8,5 часа. В Кольцово это объяснили сложными метеоусловиями (туман). Вчера свердловский аэропорт принял шесть самолётов, которые летели в Челябинск. Воздушные суда прибыли на запасной аэродром, так как в пункте назначения были зафиксированы сложные метеоусловия.

Всё это время Кольцово работает без ограничений на приём и отправку рейсов.