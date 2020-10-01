На маршрут Екатеринбург — Алапаевск — Сосьва выйдут шесть новых вагонов

Вагоны начнут курсировать по маршруту уже в этом году. Фото: Галина Соловьёва.

Шесть новых вагонов пополнят парк Свердловской пригородной компании. Они будут курсировать в составе поездов на направлении Екатеринбург — Алапаевск — Сосьва.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе СПК, вагоны выйдут на маршрут уже в этом году, но когда именно это произойдёт, пока неизвестно.

Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входят в Трансмашхолдинг).

В пресс-службе холдинга сообщили, что среди закупленных вагонов — пять некупейных моделей с 54 спальными местами и один вагон с 46 местами для сидения. Они оснащены кондиционерами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения и экологически чистыми туалетами, которые работают даже во время остановок поезда.

Некупейный вагон. Фото: сайт Трансмашхолдинга

Вагон с местами для сидения оборудован купе для маломобильных пассажиров и специализированным туалетом. Для посадки и высадки пассажиров-колясочников в тамбуре оборудован подъёмный механизм.

Вагон с местами для сидения. Фото: сайт Трансмашхолдинга

Данные вагоны приобретены в лизинг при поддержке правительства Свердловской области.

Ожидается, что в первой половине октября в СПК поступит ещё несколько новых вагонов — сколько, пока не уточняется. Они будут приобретены по инвестиционной программе ОАО «РЖД».

Ранее также по этой программе были закуплены четыре новых вагона. С 1 сентября они начали курсировать в составе поездов Екатеринбург — Верхний Уфалей.

Напомним, в июле Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий пригородным железнодорожным перевозчикам на выплаты по договорам лизинга подвижного состава. В числе получателей средств значится Свердловская пригородная компания.