В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием трамвая: образовалась пробка

ДТП произошло на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Фото: Яндекс.Карты.

В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем. Образовалась пробка.

ДТП произошло на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. В связи с этим на улице Карла Либкнехта образовался затор. Автомобилисты стоят на участке от Храма-на-Крови до проспекта Ленина и от БЦ "Высоцкий" до пересечения с Первомайской. Там, кстати, зафиксировано ещё одно ДТП.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, спустя некоторое время пробка на улице Карла Либкнехта (в сторону Храма-на-Крови) стала длинее, сложности с проездом перекрёстка стали испытывать и водители, двигающиеся по проспекту Ленина (в обоих направлениях).

Фото: Яндекс.Карты

Заторы этим утром наблюдаются и на других участках проспекта Ленина. Сложности с движением транспорта возникли также на улицах Куйбышева и Московской. В целом дорожная обстановка в уральской столице сейчас оценивается в 5 баллов.