Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 октября 2020, 09:45

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием трамвая: образовалась пробка

карта, пробки

ДТП произошло на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Фото: Яндекс.Карты.

В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем. Образовалась пробка.

ДТП произошло на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. В связи с этим на улице Карла Либкнехта образовался затор. Автомобилисты стоят на участке от Храма-на-Крови до проспекта Ленина и от БЦ "Высоцкий" до пересечения с Первомайской. Там, кстати, зафиксировано ещё одно ДТП.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, спустя некоторое время пробка на улице Карла Либкнехта (в сторону Храма-на-Крови) стала длинее, сложности с проездом перекрёстка стали испытывать и водители, двигающиеся по проспекту Ленина (в обоих направлениях). 

Фото: Яндекс.Карты

Заторы этим утром наблюдаются и на других участках проспекта Ленина. Сложности с движением транспорта возникли также на улицах Куйбышева и Московской. В целом дорожная обстановка в уральской столице сейчас оценивается в 5 баллов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.10.2020, 11:30 / Общество
С 5 октября требование перевода на удалёнку в Москве становится обязательным
02.10.2020, 10:29 / Общество
В Екатеринбурге снесли каменный забор, препятствующий проходу к озеру Шарташ
02.10.2020, 10:18 / Политика
Дональд Трамп заразился коронавирусом
02.10.2020, 09:45 / Общество
В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием трамвая: образовалась пробка
02.10.2020, 09:40 / Спорт
Свердловский министр физкультуры и спорта встретился с хоккейной командой, о которой написала «Облгазета»