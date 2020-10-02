С 5 октября свердловские электрички перейдут на зимнее расписание

Пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимнее расписание. Фото: Галина Соловьёва.

Пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимнее расписание. С 5 октября на магистрали отменят девять летних электричек.

Это поезда №6521/6522 Екатеринбург – Ревда – Екатеринбург, №6632 Екатеринбург – Колчедан, № 6620/6619 Екатеринбург – Храмцовская – Екатеринбург, №6441/6442 Екатеринбург – Мурзинка – Екатеринбург, №6951/6952 Серов – Бокситы – Серов, №6510 Дружинино – Екатеринбург, №6802 Нижний Тагил – Невьянск, №6482/6481 Екатеринбург – Полевской – Екатеринбург и № 6591/6594 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

Как рассказали в пресс-службе перевозчика – Свердловской пригородной компании, корректировка расписания связана с завершением дачного сезона, на который по отдельным направлениям приходится пик перевозок.

Снижение пассажиропотока также скажется на частоте курсирования поезда №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил. В летний период он выходит на маршрут ежедневно, теперь же будет ездить только по будням.

Также с 5 октября для некоторых электричек будут отменены введённые на летний период остановки на станциях Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и других.

Однако переход на зимний график движения означает не только сокращение и отмену поездов: с понедельника на СвЖД будут назначены две электрички. Речь идёт о поездах №6602 Екатеринбург – Каменск-Уральский и № 6508 Дружинино – Екатеринбург.

Напомним, как ранее стало известно «Областной газете», в этом году на маршрут Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва выйдут шесть новых вагонов – пять со спальными местами и один с местами для сидения.

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