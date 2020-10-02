Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 октября 2020, 16:21

В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Каширская

Закрытие дороги

Ограничение движения продлится с 26 октября по 26 ноября. Фото: Ирина Порозова.

ООО "УралСтройМонтаж" закроют движение на участке улицы Каширская от Стачек до переулка Механический в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Ограничения продлятся с 26 октября по 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, закрытие участка связано с работами по обустройству трубопровода, канализации и водопроводных сетей. На время ремонтных работ движение транспорта перенаправят по улицам Стачек - Войкова - переулку Механическому.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, вчера в Екатеринбурге также закрыли улицу Лобкова от Бабушкина до Стачек. До 1 ноября АО "ЕТК" будет заниматься строительством теплосети на данном участке. Объехать закрытый его можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова. Кроме того, в столице Урала сузили проезд по мосту в переулке Низовой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.10.2020, 17:01 / Экономика
Свердловские власти увеличили оклады работников туриндустрии
02.10.2020, 16:25 / Спорт
"Динамо-Строитель" одержало две победы в домашнем туре чемпионата России
02.10.2020, 16:21 / Общество
В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Каширская
02.10.2020, 16:09 / Экономика
Места в детсадах, рост доходов и доступность медицины: определены приоритеты бюджетной политики Свердловской области
02.10.2020, 16:08 / Общество
В ТЦ и транспорте Екатеринбурга проходят проверки масочного режима по поручению губернатора