В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Каширская

Ограничение движения продлится с 26 октября по 26 ноября. Фото: Ирина Порозова.

ООО "УралСтройМонтаж" закроют движение на участке улицы Каширская от Стачек до переулка Механический в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Ограничения продлятся с 26 октября по 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, закрытие участка связано с работами по обустройству трубопровода, канализации и водопроводных сетей. На время ремонтных работ движение транспорта перенаправят по улицам Стачек - Войкова - переулку Механическому.

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Напомним, вчера в Екатеринбурге также закрыли улицу Лобкова от Бабушкина до Стачек. До 1 ноября АО "ЕТК" будет заниматься строительством теплосети на данном участке. Объехать закрытый его можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова. Кроме того, в столице Урала сузили проезд по мосту в переулке Низовой.