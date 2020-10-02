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Общество / Авто и транспорт
2 октября 2020, 18:41

С 3 октября в Екатеринбурге появится новая автобусная остановка

Автобусы

В Екатеринбурге вводится в эксплуатацию новый остановочный пункт "Сибирский тракт". Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге вводится в эксплуатацию новый остановочный пункт "Сибирский тракт". Он находится по адресу ул. Декабристов, 3.

Согласно информации с сайта ЕМУП "Гортранс", остановка вводится на автобусных маршрутах № 1 "Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово —  ст. Кольцово" и № 76 "СТЦ МЕГА — Синие Камни". Остановочный пункт начинает работать уже с субботы, 3 октября.

Фото: 2Гис

Напомним, в июне сообщалось, что до 1 июля 2021 года в уральской столице обустроят 93 остановочных пункта общественного транспорта, а также введут 10 новых остановок.

Областная газета Свердловской области

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