С 3 октября в Екатеринбурге появится новая автобусная остановка

В Екатеринбурге вводится в эксплуатацию новый остановочный пункт "Сибирский тракт". Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге вводится в эксплуатацию новый остановочный пункт "Сибирский тракт". Он находится по адресу ул. Декабристов, 3.

Согласно информации с сайта ЕМУП "Гортранс", остановка вводится на автобусных маршрутах № 1 "Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово — ст. Кольцово" и № 76 "СТЦ МЕГА — Синие Камни". Остановочный пункт начинает работать уже с субботы, 3 октября.

Фото: 2Гис

Напомним, в июне сообщалось, что до 1 июля 2021 года в уральской столице обустроят 93 остановочных пункта общественного транспорта, а также введут 10 новых остановок.