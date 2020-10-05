Новая дорога между Академическим и Широкой Речкой стала четырёхполосной

1 сентября было открыто две полосы (по одной в каждую сторону). За месяц строители заасфальтировали вторую половину дороги. Фото: Оксана Жилина

В Екатеринбурге открыли движение по расширенному участку ул. Тенистой. Теперь микрорайоны Академический и Широкую Речку связывает четырёхполосная прямая дорога.

Напомним, что две полосы было открыто 1 сентября. На перекрёстке ул. Суходольской - Тенистой устанавливали остановочный пункт и сфетофоры. По новой дороге были продлены маршруты №070 "Парк Хаус - Мичуринский" (сады) и №42 "Академический – "СТЦ Мега". Был обеспечен подъезд к детскому саду №151 на Тенистой.

После открытия на новой дороге начали появляться серьёзные пробки утром в сторону Академического, а вечером в сторону Широкой Речки. Кроме того, загруженной остаётся двухполосная ул. Суходольская.

В сентябре и начале октября строители заасфальтировали вторую половину дороги. Теперь жители Широкой Речки могут ездить через ул. Суходольская по Тенистой в Академический и обратно по двум полосам в каждую сторону. Ожидается, что побок станет меньше.

Строителям предстоит завершить обустройство широких тротуаров, велодорожек и удобных съездов к частному сектору.

Напомним, что этот участок улицы Тенистой начали строить в начале года. Предполагалось, что рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" соединят Академический и Широкую Речку до 1 ноября, однако это произошло раньше. При этом движение по четырём полосам планировали запустить в сентябре, однако это произошло только в начале октября.

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