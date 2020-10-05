В Свердловской области ввели зимнее расписание электричек

После отмены «летних» пригородных поездов садоводы нередко ездят в оставшихся электричках стоя. Фото: Станислав Мищенко

С 5 октября в Свердловской области отменили «летние» пригородные поезда. При этом 50-процентная льгота для пенсионеров на проезд в оставшихся электричках будет действовать до конца месяца.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК), поезда переведены на зимний график движения в связи со снижением пассажиропотока в осенне-зимний период. Традиционно к концу сентября заканчивается дачный сезон, и большинство садоводов перестают пользоваться электричками. Вместе с отменой девяти пригородных поездов, которые курсировали в выходные дни, СПК скорректирует число вагонов в оставшихся электричках. Обычно с октября по апрель их число снижается с 6 до 4. Кроме того, с 5 октября на небольших остановочных пунктах для некоторых пригородных поездов будут отменены введённые на летний период остановки.

Взамен СПК назначает с 5 октября дополнительные электропоезда: №6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский (отправление в 6:53) и №6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 17.00).

Несмотря на отмену «летних» электричек, до 31 октября сохранится 50-процентная льгота на проезд в пригородных поездах для пенсионеров Свердловской области. Ею смогут воспользоваться лица, получающие страховые пенсии по старости или достигшие возраста 60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин.

Региональную льготу на проезд в пригородных поездах Свердловской области имеет ещё ряд граждан. В частности, для тружеников тыла, ветеранов боевых действий и жертв политических репрессий скидка составляет 100 процентов, а для ветеранов труда — 50 процентов. Льготы предоставляются в течение всего года.

Отменённые поезда

№ поезда Маршрут № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский № 6591/6594 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино № 6510 Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан № 6802 Нижний Тагил – Невьянск № 6951/6952 Серов – Бокситы – Серов

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