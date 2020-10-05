На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайший четверг, 8 октября, на трассе общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение. Это связано с масштабными учениями.

С 11:00 до 12:30 представители Уралуправтодора совместно с МЧС и ГИБДД отработают обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта на км 130+100 автодороги в условиях ЧС.

"По легенде, из-за ДТП будет заблокирована проезжая часть, пострадавшим потребуется срочная медпомощь. Ситуация будет усугубляться неблагоприятными погодными условиями", – рассказали в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Отмечается, что объезд указанного участка будет организован через Каменск-Уральский. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее "Областная газета" сообщала об инциденте на трассе М-5 "Урал". В надземный пешеходный переход, расположенный на 193-м км автодороги, на полном ходу врезался "КАМАЗ" с поднятым кузовом. Машина снесла пролётное строение, в результате сооружение рухнуло прямо на грузовик. Во время падения моста людей на нём не было. Водитель самосвала скончался на месте происшествия.