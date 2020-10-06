У жителя Новоуральска арестовали автомобиль за долги по коммуналке

Житель Новоуральска может лишиться автомобиля Opel Astra. Он задолжал свыше 300 тысяч рублей за коммуналку, включая пени.
Поскольку должник уклонялся от уплаты задолженности, судебным приставом-исполнителем было установлено имущество, на которое возможно обратить взыскание. Речь идёт о легковом автомобиле Opel Astra.
В отношении данного транспортного средства и был составлен акт описи ареста. Машина передана на ответственное хранение взыскателю ООО УЖК "Новоуральская", сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Отмечается, что должник ещё может вернуть свой Opel. Для этого ему необходимо погасить задолженность в установленный срок и предоставить подтверждение. В худшем случае арестованный автомобиль будет передан на оценку.
Ранее судебные приставы арестовали у жителя Верхней Пышмы автомобиль BMW X5. За мужчиной значился долг по транспортному налогу порядка 30 тысяч рублей.
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