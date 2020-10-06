Екатеринбург встал в 9-балльных пробках

Екатеринбург застыл в 9-балльных пробках. Фото: Алексей Кунилов.

В уральской столице образовались сильные заторы. На данный момент загруженность дорог оценивается в 9 баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено как на центральных улицах, так и на окраинах. Сложности с проездом автомобилисты испытывают на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, Первомайской, Карла Либкнехта, Белинского, Фурманова, Большакова, 8 Марта, Щорса, Репина, Комсомольской. Также встала улица Шефская, которая в августе оказалась затоплена после сильных дождей.

Кроме того, сохраняются пробки на Макаровском мосту, где ранее стартовал второй этап реконструкции. Как сообщала "Областная газета", рабочие сузили проезжую часть на улице Челюскинцев. Теперь заторы там будут до июня 2021 года.

Ситуация на дорогах усложняется непогодой, многочисленными перекрытиями и ДТП. Так, ремонтные работы проводятся на улицах Чапаева, Авиационная, Шаумяна, Чкалова, Куйбышева и других. Аварии зафиксированы на Малывшева, Уральской, Московской и Серафимы Дерябиной.