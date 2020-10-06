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Общество / Авто и транспорт
6 октября 2020, 22:01

Строители два дня подряд будут ограничивать движение на трассе Екатеринбург - Тюмень

Ремонт дороги

Ремонтные работы на км 48 автодороги будут проводиться 8 и 9 октября. Фото: Алексей Кунилов.

На трассе P-351 "Екатеринбург - Тюмень" вводится временное ограничение движения. Ремонтные работы на км 48 автодороги будут проводиться 8 и 9 октября.

По информации на сайте ФКУ "Уралуправтодор", в четверг, 8 октября, ремонтные работы будут проводиться в период с 10:00 до 18:00, а в пятницу, 9 октября, - с 10:00 до 15:00. В это время на данном участке введут реверсивное движение.

Автомобилистов призывают заранее планировать маршрут движения, учитывая действующие ограничения.

Напомним, что 8 октября в связи с масштабными учениями на трассе общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган также будет введено ограничение движения. С 11:00 до 12:30 представители Уралуправтодора совместно с МЧС и ГИБДД отработают обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта на км 130+100 автодороги в условиях ЧС.

Областная газета Свердловской области

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