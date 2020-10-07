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Общество / Авто и транспорт
7 октября 2020, 08:31

Названа десятка самых популярных автомобилей сентября-2020

Кроссоверы в городе

Прогнозируется, что всего в 2020 году будет продано 1,5 миллиона машин (-13,5%). Фото: Алексей Кунилов

Опубликован топ-10 моделей машин, которые пользовались наибольшим спросом у россиян в сентябре 2020 года. Всего жители страны приобрели в сентябре более 154 тысяч автомобилей.

Самой продаваемой моделью стала LADA Granta (реализовано 12 488 ТС, +11% к сентябрю 2019 года). На втором месте - LADA Vesta (11 520 машин, +22%). Всего продажи марки LADA составили 35 264 автомобиля (+12%).

Топ-3 замыкает KIA Rio с результатом в 7830 проданных экземпляров (+1%). KIA сохраняет второе место по объёму продаж на российском рынке (в сентябре 20 402 авто, +6%). На третью строчку вернулась марка Hyundai (18 380 реализованных ТС, +15%).

Напомним, что по итогам августа лидерами среди марок были: LADA Granta, Volkswagen Polo и LADA Vesta.

В десятку самых продаваемых моделей сентября вошли также: Hyundai Creta (лидер среди кроссоверов), Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Toyota RAV4 (спрос вырос в 2,5 раза к прошлому сентябрю), Renault Logan, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan.

По данным агентства "Автостат" и Ассоциации европейского бизнеса, по итогам девяти месяцев российский авторынок составил 1 миллион 95 тысяч автомобилей. Это на 13,9% меньше, чем в прошлом году. Прогнозируется, что всего в 2020 году будет продано 1,5 миллиона машин (-13,5%).

Областная газета Свердловской области

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