Власти Екатеринбурга рассчитывают начать реконструкцию развязки у "Калины" в 2020 году

Власти Екатеринбурга рассчитывают начать реконструкцию развязки у "Калины" в 2020 году. Фото: скрин видео-презентации развязки.

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали информацию о переносе сроков начала масштабной реконструкции развязки у "Калины". Отмечается, что все работы идут по графику.

"Сроки на данный момент никто не корректировал. Всё по графику", – заявили в пресс-службе горадминистрации "Облгазете". Однако уточнить конкретную дату стара работ нам не смогли, подчеркнув, что "всё зависит от финансирования".

В пресс-службе мэрии также рассказали, что "согласно переданной документации из области стоимость (реконструкции – прим. "ОГ") составит не менее 6 миллиардов рублей". Проектирование развязки продолжается. Торги на выполнение ремонта ещё не проведены.

Добавим, ранее власти Екатеринбурга утвердили проект планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции развязки на пересечении пер. Базового с ул. Комсомольской и Сибирским трактом, возле концерна "Калина". Для удобства и безопасности пешеходов разработчики предусмотрели строительство надземных и подземных переходов, установку лестничных сходов и лифтов, а также пандусов для маломобильных категорий граждан. В проект также были включены предложения, озвученные самими жителями.

Как сообщала "Областная газета", ожидается, что после обновления развязки транспорт будет двигаться непрерывно. Пропускная способность путепровода будет увеличена за счёт двух дополнительных полос. Ширина путепровода составит 16 метров, длина — 331 метр.

Читайте также статью по теме: "Развязка близко?".