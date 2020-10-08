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Общество / Авто и транспорт
8 октября 2020, 08:10

В столице Урала на месяц закрыли улицу ради строительства трамвайной линии

Дорожный знак о раскопках

До 9 ноября рабочие ООО "Региональное ДРСУ" займутся на Эльмаше реконструкцией улично-дорожной сети. Фото: Нина Георгиева

С 8 октября в Екатеринбурге закрыли проезд по улице Совхозная от Шефской до Тепличной. Ограничение связано со строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

До 9 ноября рабочие ООО "Региональное ДРСУ" займутся на Эльмаше реконструкцией улично-дорожной сети.

Добавим, что до 10 октября в Екатеринбурге также останется закрытым участок улицы Фрезировщиков от Старых Большевиков до Шефской.

Трамвайную линию планируется ввести в эксплуатацию с 15 декабря 2020 года. Согласно проекту, она пройдёт от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, по улицам Шефской, Меридиональной 1, Ново-Садовой, Меридиональной 2, Широтной Северной, по автодороге Екатеринбург – Невьянск, до границы с ГО Верхняя Пышма.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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