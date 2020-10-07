Электронную визу на въезд в Россию смогут оформить граждане 52 стран

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличивается с 8 до 16 дней. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня стран, граждане которых смогут оформить электронную визу в 2021 году. Всего в список вошли 52 государства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в перечне находятся те страны, гражданам которых было разрешено въезжать в Россию по визе в рамках пилотного проекта. При этом Катар не вошёл в список из-за введения безвизового режима 23 февраля 2020 года.

Пилотный проект по внедрению электронных виз стартовал в 2017 году. Гости из зарубежья могли въехать в Россию по электронной визе только через пропускные пункты в Санкт-Петербурге, Дальневосточном федеральном округе, Калининградской и Ленинградской областях, при этом им запрещалось выезжать за пределы региона.

Согласно новому порядку, въезжать по электронной визе можно будет в любой регион России и путешествовать по всей стране. Помимо этого срок пребывания иностранцев в РФ увеличивается с 8 до 16 дней. Электронная виза оформляется в Интернете для деловых, туристических, гуманитарных и гостевых поездок. Приглашения и документы, подтверждающие цель визита, при получении визы не требуются. Консульский сбор составит 40 долларов, а детям до 6 лет визу будут оформлять бесплатно.

Публикуем текст документа, размещённый на сайте кабмина РФ, с полным перечнем стран:

Фото: сайт Правительства РФ

Напомним, в конце июля Правительство РФ расширило список пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе.

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