Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 октября 2020, 11:26

В Екатеринбурге появились новые пункты оформления ДТП

пункт оформления ДТП

В Екатеринбурге появились новые пункты оформления ДТП. Фото: отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На территории уральской столицы работают четыре пункта по оформлению дорожно-транспортных происшествий. Два из которых – только открылись. Рассказываем, куда можно обратиться после аварии.

Как рассказали "Областная газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в городе продолжают работать круглосуточные пункты на ул. Машиностроителей, 53а и ул. Новинской, 13. Также для автолюбителей были открыты дополнительные – на ул. Раевского, 9 (круглосуточно) и ул. 3-го Интернационала, 15 (открыт ежедневно с 10:00 до 22:00).

Отмечается, что упрощённый формат оформления ДТП производится по правилам Европротокола (без участия сотрудников полиции). Воспользоваться им можно в случае, если в аварии участвовало только два транспортных средства и у обоих водителей имеется действующий полис ОСАГО. Также в результате происшествия не должно быть пострадавших.

Напомним, оформление по Европротоколу стало возможным с 1 июля 2015 года. С 1 октября прошлого года лимит выплат по нему в 400 тысяч рублей стал доступен всем россиянам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.10.2020, 12:22 / Общество
Дракониды-2020: когда и как наблюдать метеорный поток
08.10.2020, 12:02 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил Эдуарда Росселя с 83-летием
08.10.2020, 11:26 / Общество
В Екатеринбурге появились новые пункты оформления ДТП
08.10.2020, 10:30 / Общество
В Екатеринбурге из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года
08.10.2020, 09:45 / Общество
Жителям Нижнего Тагила предложили выбрать объекты благоустройства в 2022 году