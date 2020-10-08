В Екатеринбурге появились новые пункты оформления ДТП. Фото: отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На территории уральской столицы работают четыре пункта по оформлению дорожно-транспортных происшествий. Два из которых – только открылись. Рассказываем, куда можно обратиться после аварии.

Как рассказали "Областная газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в городе продолжают работать круглосуточные пункты на ул. Машиностроителей, 53а и ул. Новинской, 13. Также для автолюбителей были открыты дополнительные – на ул. Раевского, 9 (круглосуточно) и ул. 3-го Интернационала, 15 (открыт ежедневно с 10:00 до 22:00).

Отмечается, что упрощённый формат оформления ДТП производится по правилам Европротокола (без участия сотрудников полиции). Воспользоваться им можно в случае, если в аварии участвовало только два транспортных средства и у обоих водителей имеется действующий полис ОСАГО. Также в результате происшествия не должно быть пострадавших.

Напомним, оформление по Европротоколу стало возможным с 1 июля 2015 года. С 1 октября прошлого года лимит выплат по нему в 400 тысяч рублей стал доступен всем россиянам.