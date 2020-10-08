Уральское предприятие поставит в Москву 90 низкопольных трамваев

Стоимость контракта превысит 11 млрд рублей. Фото: пресс-центр Группы Синара.

Торговый дом СТМ, который входит в холдинг "Синара - транспортные машины", выиграл в конкурсе на поставку 90 низкопольных трамваев в Москву и их обслуживание в течение 30 лет. Стоимость контракта превысит 11 млрд рублей.

Первые пять трамваев доставят в столицу в июне 2021 года. Отличительной чертой конструкции этих трамваев является модернизированная тележка, обладающая большой степенью эластичности, которая позволяет гасить колебания при старте движения и торможении. Отмечается, что трамвай сохраняет плавность хода даже при прохождении неровностей и стыков.

Салон будет оборудован эргономичными креслами с легкозаменяемыми элементами, USB-портами и информационными панелями. Водитель также будет обеспечен комфортными условиями, среди которых увеличенный угол обзора, электронная идентификация и интуитивное управление.

"Предусмотрены тяговые батареи, способные обеспечить автономный ход трамвая на протяжении 1 километра, что позволяет повысить маневренность и не создавать помехи другим видам транспорта при обрыве. Кроме того, машины будут оснащены интеллектуальными системами, сканирующими не только параметры работы техники, но и состояние городской инфраструктуры", - передаёт слова гендиректора холдинга "Синара - транспортные машины" Виктора Леша пресс-служба Группы Синара.

В августе нынешнего года СТМ также выиграл конкурс на поставку трамваев для строящейся сети "Метро Купчино – Шушары – Славянка" в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в начале августа был объявлен конкурс на поставку низкопольных трамваев в Нижний Тагил. Начальная цена контракта составляла 111 млн 780 тыс. рублей.