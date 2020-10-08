Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 октября 2020, 14:48

Уральское предприятие поставит в Москву 90 низкопольных трамваев

Трамвай

Стоимость контракта превысит 11 млрд рублей. Фото: пресс-центр Группы Синара.

Торговый дом СТМ, который входит в холдинг "Синара - транспортные машины", выиграл в конкурсе на поставку 90 низкопольных трамваев в Москву и их обслуживание в течение 30 лет. Стоимость контракта превысит 11 млрд рублей.

Первые пять трамваев доставят в столицу в июне 2021 года. Отличительной чертой конструкции этих трамваев является модернизированная тележка, обладающая большой степенью эластичности, которая позволяет гасить колебания при старте движения и торможении. Отмечается, что трамвай сохраняет плавность хода даже при прохождении неровностей и стыков.

Салон будет оборудован эргономичными креслами с легкозаменяемыми элементами, USB-портами и информационными панелями. Водитель также будет обеспечен комфортными условиями, среди которых увеличенный угол обзора, электронная идентификация и интуитивное управление.

"Предусмотрены тяговые батареи, способные обеспечить автономный ход трамвая на протяжении 1 километра, что позволяет повысить маневренность и не создавать помехи другим видам транспорта при обрыве. Кроме того, машины будут оснащены интеллектуальными системами, сканирующими не только параметры работы техники, но и состояние городской инфраструктуры", - передаёт слова гендиректора холдинга "Синара - транспортные машины" Виктора Леша пресс-служба Группы Синара.

В августе нынешнего года СТМ также выиграл конкурс на поставку трамваев для строящейся сети "Метро Купчино – Шушары – Славянка" в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в начале августа был объявлен конкурс на поставку низкопольных трамваев в Нижний Тагил. Начальная цена контракта составляла 111 млн 780 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.10.2020, 15:10 / Общество
Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре
08.10.2020, 14:48 / Общество
Уральское предприятие поставит в Москву 90 низкопольных трамваев
08.10.2020, 14:36 / Общество
Екатеринбургская больница оштрафована за несвоевременное извещение о COVID-19
08.10.2020, 14:02 / Общество
Патриарх Кирилл сообщил о карантине после контакта с заражённым COVID-19
08.10.2020, 13:55 / Общество
Свердловская область оказалась на третьем месте в стране по количеству летальных за сутки