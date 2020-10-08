В Екатеринбурге на выходные изменят режим работы двух автобусных маршрутов

10 и 11 октября автобусы № 57 и 57а будут ездить по расписанию рабочего дня. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге в ближайшие выходные изменится режим работы автобусных маршрутов № 57 и 57а. 10 и 11 октября они будут ездить по расписанию рабочего дня.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", изменение графика работы двух автобусных маршрутов связано с переустройством перекрёстка улиц Шварца и 8 Марта, а также закрытием движения трамваев на участке от ул. Юлиуса Фучика до ст. Вторчермет и Керамическая в оба направления. Работы продлятся с 00:00 10 октября до 05:00 12 октября.

Напомним, что с 1 октября автобусам № 24 разрешили не заезжать на остановку "Широкая Речка". Добраться до неё можно на коммерческих маршрутах № 48 "ст. Широкая Речка – ст. Горбольница №7" и № 64 "ст. Компрессорный микрорайон – ст. Сады (пос. Мичуринский)".

Кроме того, с 3 октября на автобусных маршрутах № 1 и 76 появилась новая остановка - "Сибирский тракт".