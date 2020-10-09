В Первоуральске ночью жители тушили Mazda Familia

В результате у иномарки оказался повреждён моторный отсек на площади двух кв. м. Фото: Владимир Мартьянов

Пожар произошёл в ночь на 9 октября, около 4:00. Иномарка загорелась на улице Чекистов в Первоуральске.

На место происшествия были нарпавлены 6 спасателей, однако их помощь не потребовалась. Mazda Familia была потушена очевидцами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате у иномарки оказался повреждён моторный отсек на площади двух кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Предыдущей ночью два ТС полыхали в Екатеринбурге. На улице Народной Воли 6 спасателей тушили Honda Partner и рядом стоящий "ГАЗ 2217".