В Первоуральске ночью жители тушили Mazda Familia

Пожар произошёл в ночь на 9 октября, около 4:00. Иномарка загорелась на улице Чекистов в Первоуральске.
На место происшествия были нарпавлены 6 спасателей, однако их помощь не потребовалась. Mazda Familia была потушена очевидцами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате у иномарки оказался повреждён моторный отсек на площади двух кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Предыдущей ночью два ТС полыхали в Екатеринбурге. На улице Народной Воли 6 спасателей тушили Honda Partner и рядом стоящий "ГАЗ 2217".
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