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Общество / Авто и транспорт
9 октября 2020, 07:26

В Первоуральске ночью жители тушили Mazda Familia

Тушение автомобиля с помощью огнетушителя

В результате у иномарки оказался повреждён моторный отсек на площади двух кв. м. Фото: Владимир Мартьянов

Пожар произошёл в ночь на 9 октября, около 4:00. Иномарка загорелась на улице Чекистов в Первоуральске.

На место происшествия были нарпавлены 6 спасателей, однако их помощь не потребовалась. Mazda Familia была потушена очевидцами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате у иномарки оказался повреждён моторный отсек на площади двух кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Предыдущей ночью два ТС полыхали в Екатеринбурге. На улице Народной Воли 6 спасателей тушили Honda Partner и рядом стоящий "ГАЗ 2217".

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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