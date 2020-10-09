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Общество / Авто и транспорт
9 октября 2020, 09:16

Роспотребнадзор не выпустил в рейс несколько автобусов в Екатеринбурге

Девушка идёт в маске, рядом едет автобус

По данным администрации Екатеринбурга, ООО "Декар-Бас" обслуживает автобусные маршруты №039, 045, 054, 056, 46, 63. На сайте предприятия говорится о семи обслуживаемых маршрутах. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных правил на автотранспортном предприятии Екатеринбурга ООО "Декар-Бас". Его работа приостановлена до решения суда.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области "Облгазете" сообщили, что это значит, что маршруты, которые обслуживает предприятие, не выйдут в рейс.

По данным администрации Екатеринбурга, ООО "Декар-Бас" обслуживает автобусные маршруты №039, 045, 054, 056, 46, 63. На сайте предприятия говорится о семи обслуживаемых маршрутах.

Проверяя соблюдение противоэпидемических требований, санврачи обнаружили, что на предприятии в местах общего пользования нет умывальников и антисептиков, а в помещениях с постоянным нахождением работников - облучателей рециркуляторного типа и социальной разметки. Кроме того, не проводится ежедневная влажная уборка с дезсредствами, которая должна проходить каждые 2-4 часа.

В отношении предприятия составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За нарушения могут быть назначены штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

"Поскольку установленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (не только работников предприятия, но и пассажиров, которые пользуются услугами организации) в отношении автотранспортного предприятия в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ составлен протокол о временном запрете деятельности до решения суда", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Облгазета" запросила комментарии в мэрии города и на предприятии.

Фото: администрация Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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