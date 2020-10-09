В Екатеринбурге частный перевозчик выпустил автобусы несмотря на запрет Роспотребнадзора

Других перевозчиков к закрытию маршрутов пока не привлекали. Фото: Галина Соловьёва

Автобусы №039, 045, 054, 056, 46, 63 вышли на линию по штатному расписанию. В автотранспортном предприятии Екатеринбурга ООО "Декар-Бас" (ул. Исследовательская, 13) "Облгазете" сообщили, что устранили все нарушения, выявленные Роспотребнадзором.

Сами помещения предприятия, в которых санврачи обнаружили нарушения санитарных правил, закрыты.

"Запрещена быда деятельность в офисах. Сотрудники переведены на удалённый режим работы или работу вне закрытых помещений. Сегодня утром на линии, как и обычно, вышли 79 автобусов. Нарушения все устранены. Сегодня у нас назначена встреча с представителями Роспотребнадзором", - сообщил "Облгазете" частный перевозчик.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что, поскольку, предприятие устранило нарушения, автобусы вышли в рейсы. Привлечение других перевозчиков пока не требуется.

При этом в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области посчитали выпуск ТС нарушением.

"Это нарушение. На деятельность предприятия временно был наложен запрет. Это значит, что маршруты, которые обслуживает предприятие, не должили были выходить в рейс. Решать будет суд, время и дата заседания пока не назначены", - сообщили в ведомстве.

Ранее санврачи проверили соблюдение противоэпидемических требований ООО "Декар-Бас". Было установлено, что на предприятии в местах общего пользования нет умывальников и антисептиков, а в помещениях с постоянным нахождением работников - облучателей рециркуляторного типа и социальной разметки. Кроме того, не проводится ежедневная влажная уборка с дезсредствами, которая должна проходить каждые 2-4 часа.

"Поскольку установленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (не только работников предприятия, но и пассажиров, которые пользуются услугами организации) в отношении автотранспортного предприятия ООО в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ составлен протокол о временном запрете деятельности до решения суда. Максимальная мера административного воздействия по данной статье КоАП – приостановление деятельности сроком на 90 суток", - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.