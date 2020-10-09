На улицы Екатеринбурга вышел новый скоростной трамвай

Максимальная вместимость нового трамвая – 320 пассажиров. Фото: Владимир Васильев

Полностью низкопольный, трёхсекционный трамвай модели 71–418 обслуживает городской маршрут №18. Современная машина выпущена предприятием «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Длина трамвая – 27,8 метра, ширина салона – 2,5 метра.

Впервые новый электротранспорт был представлен посетителям выставки «ИННОПРОМ» в прошлом году. Летом этого года машина успешно прошла тестовые испытания в уральской столице (вместо людей возила мешки с песком).

– Трамвай модели 71–418 получил сертификат соответствия, что даёт возможность выпускать вагоны серийно. Он отвечает всем требованиям и готов к перевозке пассажиров, – сообщает официальный сайт АО «Уралтрансмаш» со ссылкой на коммерческого директора предприятия Алексея Серкова.

Секции трамвая сделаны из негорючего пластика (почти все комплектующие – отечественного производства), и в случае ДТП их легко снять и заменить на новые. В салоне работает система климат-контроля, учёта пассажиров. У водителя – круговой обзор. Трамвай доступен для пожилых людей, женщин с колясками, инвалидов – у средней двери выдвигается специальная платформа (по-научному – аппарель). У машины – высокая плавность и тишина хода.

– Для этой модели не требуется какая-либо реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России, – проинформировали в пресс-службе АО «Уралтрансмаш».

Как сообщили в ЕМУП «Гортранс», трамвай способен развить скорость до 75 км/ч. Стоимость его – 95 млн рублей.

– С октября он начал возить пассажиров – это ещё одно тестирование. Испытания продлятся три месяца. Если муниципальные власти найдут средства выкупить машину, она будет работать на маршрутах постоянно, – сказал генеральный директор предприятия Сергей Нугаев.

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