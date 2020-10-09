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Общество / Авто и транспорт
9 октября 2020, 15:14

Один автобусный маршрут в Екатеринбурге переходит на зимнее расписание

Автобус

Изменение графика движения произойдёт с 19 октября. Фото: Павел Ворожцов.

Автобусный маршрут №95 в Екатеринбурге переходит на зимнее расписание. Изменение графика движения произойдёт с 19 октября.

Как сообщают в ЕМУП "Гортранс", перевод маршрута на зимнее расписание связан с завершением садово-огородного сезона и уменьшением пассажиропотока. В частности, автобусы №95 "Институт связи - оз. Чусовское" станут ходить реже - 16 рейсов вместо 21. Ознакомиться с обновлённым расписанием можно здесь.

Напомним, с 1 октября зимнее расписание движения автобусов было введено в Каменске-Уральском, а 5 октября на зимний график перешли пригородные поезда Свердловской железной дороги.

Добавим, что в ближайшие выходные изменится режим работы автобусных маршрутов № 57 и 57а в Екатеринбурге. 10 и 11 октября они будут ездить по расписанию рабочего дня.

Областная газета Свердловской области

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