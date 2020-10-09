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Общество / Авто и транспорт
9 октября 2020, 17:12

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Солнечная

ограничение движения

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Солнечная. Фото: Ирина Порозова.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения транспорта по улице Солнечная. Участок дороги между домами № 33 и 37 будет перекрыт в период с 1 по 30 ноября.

Ограничения связаны со строительством сети водопровода. Работами займётся ООО «ВодРемСтрой, сообщает пресс-служба мэрии. Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Фото: пресс-служба мэрии

Добавим, накануне дорожники закрыли проезд по улице Совхозная (от Шефской до Тепличной). Ограничение продлится до 9 ноября.

Ранее екатеринбуржцев предупредили о закрытии движение трамваев по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской на участке от ул. Фучика до станций "Вторчермет" и "Керамическая". Ограничения коснутся трамваев №1, 14, 15, 25 и 27. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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