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Общество / Авто и транспорт
10 октября 2020, 18:27

Свердловские власти поддержат авиаперевозчиков Кольцово на сумму в 600 миллионов

Самолёты "Уральских авиалиний" и Red Wings в Кольцово

Отметим, что субсидии напрямую повлияют на цену билета и будут снижать коммерческую стоимость вплоть до 40%. Фото: Алексей Кунилов

Речь идёт об авиакомпаниях, летающих по 20 определённым региональным маршрутам. Среди направлений - Норильск, Владикавказ, Калининград, Мурманск, Геленджик, Уфа, Омск, Ханты-Мансийск.

О готовности регионального правительства субсидировать такие перелёты в размере 600 млн рублей заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

"Такими мерами мы мотивируем людей полететь через Екатеринбург. Мы планируем, что через какое-то время пассажиры, определив для себя, что этими маршрутами летать удобно, будут платить за них, маршрут выйдет на полную заполняемость и затем перейдёт на коммерческую основу", – рассказал министр.

Отметим, что субсидии напрямую повлияют на цену билета и будут снижать коммерческую стоимость вплоть до 40%. Свердловские власти рассчитывают, что их вложения окупятся налогами от авиаперевозчиков.

Добавим, что в екатеринбургском аэропорту базируются на данный момент самолёты "Уральских авиалиний". Кроме того, авиакомпания Red Wings планирует создать ключевой транзитный хаб в Кольцово и открыть полётные программы по 25 региональным направлениям за счёт областной и федеральной поддержки.

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Областная газета Свердловской области

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