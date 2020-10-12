Екатеринбуржец стал лучшим водителем троллейбуса в России

Сергей Мамаев работает на маршруте №1 в Октябрьском троллейбусном депо с 2014 года. Фото: ЕМУП «Гортранс».

Водитель ЕМУП «Гортранс» Сергей Мамаев стал победителем XIX Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший водитель троллейбуса». Состязание проходило в Самаре с 7 по 9 октября.

Как сообщает пресс-служба транспортного предприятия, в этом году в конкурсе участвовали 36 водителей из 32 городов. Уральскую столицу представляли водители ЕМУП «Гортранс» Сергей Мамаев и Елена Сафронова.

В этом году помимо теории и практики конкурсанты выполнили задание «Комфортное вождение». В салоне троллейбуса на салфетку устанавливалась ёмкость, заполненная водой. Водителям необходимо было доставить контейнер от старта до финиша, не расплескав жидкость.

Победитель конкурса профессионального мастерства Сергей Мамаев работает на маршруте №1 в Октябрьском троллейбусном депо с 2014 года. Ранее он дважды участвовал в городском состязании, заняв в 2019 году 1-е место.

По словам генерального директора ЕМУП «Гортрнас» Сергея Нугаева, для предприятия это вторая победа подряд. Напомним, в 2019 году на Всероссийском конкурсе водителей трамвая лучшим стал Сергей Беляев.

Вторая представительница Екатеринбурга - Елена Сафронова, также трудится в Октябрьском троллейбусном депо. В 2018 году она уже принимала участие во всероссийском конкурсе, заняв четвёртое место и став лучшим водителем в стране среди женщин. В этом году она заняла шестое место.

Второе и третье места на всероссийском смотре заняли Сергей Василенко и Евгений Иркин из Самары.