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Общество / Авто и транспорт
12 октября 2020, 11:33

В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №76

автобусы на остановке

В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №76. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на три дня изменится схема движения автобуса №76. Это связано со строительством теплосети на улице Шаумяна.

С завтрашнего дня, 13 октября, при движении к СТЦ «Мега» автобус будет объезжать закрытый участок (от улицы Фурманова до дома №65 по улице Шаумяна) по улицам Фурманова, Московской, Островского и Волгоградской.

Остановка «Московская» будет перенесена на улицу Московскую в строну Волгоградской, а остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» отменят.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», изменения будут действовать по 15 октября.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, что в выходные на этой и следующей неделях в Екатеринбурге изменятся пути следования пяти трамваев, а один — будет закрыт.

Областная газета Свердловской области

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