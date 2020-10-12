В Екатеринбурге прокуратура проверит сообщение о высадке ребёнка из автобуса в неположенном месте

В Екатеринбурге прокуратура проверит сообщение о высадке ребёнка из автобуса в неположенном месте. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о высадке 9-летней девочки-пассажирки из автобуса №054 в неположенном месте. Ребёнок оказался один на въезде в микрорайон Солнечный.

По данным СМИ, водитель автобуса №054 проехал остановку "Дом культуры", на которой должна была выйти девочка. Водитель остановился по требованию одного из пассажиров на въезде в Солнечный, где отсутствовал остановочный пункт. Ребёнок вышел там же.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, специалисты ведомства установят, имел ли место в действительности данный инцидент и его причины. Также будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Напомним, ранее уже сообщалось о случаях высадки детей из общественного транспорта в городе. Так, в прошлом году кондуктор высадила 14-летнего школьника из автобуса, так как у него не оказалось документов, подтверждающих право пользоваться временным проездным. Ребёнку пришлось добираться домой пешком поздним вечером.

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