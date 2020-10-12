В Екатеринбурге росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге подозреваемого в поджоге автомобилей. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобилей в Ленинском районе. Все улики он спрятал в кустах.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, информация об инциденте поступила в пункт централизованной охраны накануне. К месту происшествия незамедлительно выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны и пожарные.

Установлено, что на улице Онуфриева полыхали два автомобиля. Огонь был оперативно потушен и не успел перекинуться на другие машины.

Во время патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, который вышел из кустов. Было принято решение опросить гражданина. При общении молодой человек нервничал и путался в ответах. А в кустах были обнаружены канистра с бензином и чёрные перчатки. Задержанный передан в полицию для дальнейшего разбирательства.

Добавим, на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области информации о сгоревших в Екатеринбурге машинах нет.

Как ранее сообщала "Областная газета", в уральской столице сегодня ранним утром произошёл крупный пожар. Огонь повредил частный дом и уничтожил четыре бани.