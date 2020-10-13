В Екатеринбурге на год закроют улицу Школьников

В Екатеринбурге на год закроют улицу Школьников. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения транспорта по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся ровно год.

По данным мэрии, ООО «Специализированный застройщик Репина» перекроет указанный участок 1 ноября. Это связано со строительством жилого дома в границах Репина – Заводской – Красноуфимской. Снять ограничения на проезд планируется 1 ноября 2021 года.

Объехать закрытый участок можно по улице Репина и переулку Ударников.

Фото: информационная карта

Предприятие просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Солнечной. Участок дороги между домами № 33 и 37 будет недоступен для движения в период с 1 по 30 ноября.