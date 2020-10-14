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Общество / Авто и транспорт
14 октября 2020, 12:00

На станции ВИЗ в Екатеринбурге появится новый пешеходный мост с лифтами

пешеходный мост на ВИЗе

На станции ВИЗ появится крытый пешеходный мост с лифтами. Фото: пресс-служба СвЖД.

На станции ВИЗ в Екатеринбурге приступили к строительству нового пешеходного моста через железнодорожные пути. Завершить работы планируют до конца 2021 года.

Возводимый надземный пешеходный переход будет крытым, внутри него смонтируют освещение. Конструкция будет иметь три схода: два — по концам и один — для выхода к поездам с островной платформы. У каждой лестницы будут оборудованы лифты.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, новый мост заменит существующий пешеходный переход, построенный в 1954 году. После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, старый мост демонтируют.

Сейчас на станции ведутся подготовительные земляные работы для установки наземных конструкций. Пассажиры электропоездов, прибывающих на береговую платформу, временно будут выходить в город через павильон остановочного пункта.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, транспортная прокуратура Свердловской области обязала СвЖД построить в Первоуральске, в микрорайоне Первомайка, пешеходный переход со звуковой и световой сигнализацией. Ранее в этом месте был несанкционированный переход, создававший угрозу жизни и здоровья горожан.

Областная газета Свердловской области

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