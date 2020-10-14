В Екатеринбурге возобновится движение троллейбуса №13

В Екатеринбурге возобновят движение троллейбуса №13. Фото: Галина Соловьева.

Спустя полгода жителям Екатеринбурга вернут троллейбусный маршрут № 13 Коммунистическая – Таганская. Он начнёт курсировать с 15 октября.

Данную информацию сообщает ЕМУП "Гортранс". Уже завтра на маршрут вернётся троллейбус №13. На нём горожане смогут добраться с Уралмаша на Эльмаш.

Напомним, троллейбусный маршрут №13 был закрыт с 14 мая. Екатеринбуржцы не могли воспользоваться услугами данного общественного транспорта в связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в город Верхняя Пышма.

Фото: Гортранс

Как ранее сообщала "Областная газета", в столице Урала вовсю идут работы по строительству трамвайной ветки, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Всего на территории уральской столицы планируют уложить по 5,5 км рельсов в обе стороны (ещё примерно столько же на территории ГО Верхняя Пышма). Срок сдачи объекта – 15 декабря 2020 года.

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