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Общество / Авто и транспорт
14 октября 2020, 17:21

Россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами

борт самолёта

Россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами. Фото: Алексей Кунилов.

Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение ещё с тремя странами – Сербией, Кубой и Японией. Также планируется увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение было принято на основе принципов взаимности. Также учитывались ранее озвученные критерии: "40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1", сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Рейсы Москва – Белград, а также Москва – Кайо-Коко и Москва – Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва – Токио и один Владивосток – Токио.

Кроме того, принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Ранее "Областная газета" писала о возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами.

Напомним, возобновлять международное авиасообщение Россия начала 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе ЧерногорияШвейцарияОАЭ, Египет и Мальдивы. Кроме того, уже открыты сухопутные границы с Абхазией и Южной Осетией.

Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.

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Областная газета Свердловской области

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